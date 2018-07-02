ATEŞ KUŞAĞINDAKİ YANARDAĞ PATLADI: 2 BİN METREYE YÜKSELDİ
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanlar 2 bin metre yükseğe çıktı ve lavlar 2 kilometrelik alana yayıldı.
Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanlar 2 bin metre yükseğe çıktı ve lavlar 2 kilometrelik alana yayıldı.
4 KİLOMETRE YAKINLIKTAKİ ALAN "TAHLİYE BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
Endonezya Jeoloji Ajansından yapılan açıklamada, literatürde "Stromboli" olarak adlandırılan orta şiddetteki patlamanın ardından mevcut alarm seviyesinin artırılmayacağını, volkan kraterine 4 kilometre yakınlıktaki alanın "Tahliye bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.
1963'TE PATLADIĞINDA LAV AKIŞI 11 AY SÜRMÜŞ, BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Geçen hafta Bali Uluslararası Havaalanı, yanardağdan çıkan volkan küllerinin hava ulaşımını aksatması nedeniyle yarım gün hizmete kapatılmıştı. Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı geçen yıl yaşanan patlamaların ardından yeniden dünyanın gündemine gelmişti. Yanardağ 1963'te patladığında lav akışı tam 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar yaşanmıştı. Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.
"ATEŞ KUŞAĞI" OLARAK ADLANDIRILAN GÖLGE
250 milyon nüfusa ev sahipliği yapan takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, 120 aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar