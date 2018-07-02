Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanlar 2 bin metre yükseğe çıktı ve lavlar 2 kilometrelik alana yayıldı.

Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanlar 2 bin metre yükseğe çıktı ve lavlar 2 kilometrelik alana yayıldı.

4 KİLOMETRE YAKINLIKTAKİ ALAN "TAHLİYE BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

Endonezya Jeoloji Ajansından yapılan açıklamada, literatürde "Stromboli" olarak adlandırılan orta şiddetteki patlamanın ardından mevcut alarm seviyesinin artırılmayacağını, volkan kraterine 4 kilometre yakınlıktaki alanın "Tahliye bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

1963'TE PATLADIĞINDA LAV AKIŞI 11 AY SÜRMÜŞ, BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta Bali Uluslararası Havaalanı, yanardağdan çıkan volkan küllerinin hava ulaşımını aksatması nedeniyle yarım gün hizmete kapatılmıştı. Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı geçen yıl yaşanan patlamaların ardından yeniden dünyanın gündemine gelmişti. Yanardağ 1963'te patladığında lav akışı tam 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar yaşanmıştı. Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

"ATEŞ KUŞAĞI" OLARAK ADLANDIRILAN GÖLGE

250 milyon nüfusa ev sahipliği yapan takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, 120 aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

Kaynak: haberinburada