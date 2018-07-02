ATATÜRK'ÜN AFRİN'DEKİ GİZLİ KARARGAHI BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda, Racu beldesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı tarihi bina bulundu. Atatürk'ün bu karargahta 1918 yılında Katma'da İngilizleri yendiği savaşın hazırlığını yaptığı belirtildi.
1918'DE AFRİN'E GEÇTİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Süleyman Hatipoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Racu'ya gelişini anlattı. Hatipoğlu'nun verdiği bilgilere göre, 1918'de Filistin'de 7. Ordu Komutanı olarak görev yapan Atatürk, aynı yılın ekim ayında önce Halep merkeze, ardından Afrin ilçesine geçti. Atatürk, birlikleriyle Racu'daki Katma tren istasyonunda konuşlandı.
Buradaki Kürt ve Arap halktan direniş ağı örgütleyen Mustafa Kemal, ordu birliklerine destek veren bir tür milis güç kurdu. Kilis'teki birliklerle yakın temasta kalarak lojistik hattını güvenceye aldı.
İNGİLİZLERİ YENDİĞİ SAVAŞIN HAZIRLIKLARINI BURADA YAPTI
İskenderun ve kıyılarıyla, Reyhanlı, Kırıkhan, Belen, Der el Cemal ve Tel Rıfat boyunca uzanan hat Atatürk tarafından korundu.
Güneyden Afrin'e doğru ilerleyen İngiliz ordusu, 26 Ekim 1918'de Katma'da 7. Ordu'yla karşı karşıya geldi.
Atatürk komutasındaki Osmanlı ordusu ve yerel unsurlar, Katma'da İngilizlere karşı zafer kazandı.
KARARGAHIN YERİ TESPİT EDİLDİ
Afrin ilçe merkezinin 18 Mart 2018'de alındığı Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında kurulan Yerel Sivil Meclis'in çalışmaları sonucunda, Atatürk'ün Katme savaş stratejisini belirleyip karargâh olarak kullandığı konak ortaya çıkarıldı.
Yerel Meclisin Kürt başkanı İbrahim Halil Ali'nin AA'ya verdiği bilgiye göre, Atatürk beldede kaldığı süre zarfında, Osmanlı ordusuna destek veren bölgenin önde gelen isimlerinden Hanif Ağa'ya ait taş konağı, karargah haline getirdi.
TARİHİ KONAK HARAP OLMUŞ HALDE
Atatürk, belde merkezini kontrol eden Hacı Halil köyünün en hakim noktasında bulunan konakta İngilizleri yendiği savaşın hazırlıklarını yapıp emirlerini verdi.
1890 yılında inşa edilen konak, bakımsızlık nedeniyle kısmen harap olmuş durumda.
Yerel Meclis Başkanı Ali, "Biz bölge tarihini unutmadık. Burada Osmanlı ordusu vardı. Atatürk geldiğinde Osmanlı ile iş birliği yapan Kürtler, Midan İkbis köyünü Kilis'e bağlayan demir yolunu sabote edip düşmanın ikmal hattının kesip, ilerlemesini durdurmuştu. Bu anlamlı tarihin unutulmaması lazım. Evin onarılıp eski haline kavuşturulmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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