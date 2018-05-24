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ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YERİNE NE YAPILACAĞI BELLİ OLDU!


Atatürk Havalimanı'nın yerine ne yapılacağı belli oldu!
Tarih : 24 Mayıs 2018, 00:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağız. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ERDOĞAN İLK SEÇİM MİTİNGİNİ ERZURUM'DA YAPACAK

İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.

Yarın seçim beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

"24 HAZİRAN'A KADAR 31 MİTİNG GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak. 'Evinizde iftar yapacak mısınız' sorusuna, İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız.

AK PARTİ'YE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN 7000 BAŞVURU OLDU

7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski stadları 'millet bahçesi' haline getireceğiz. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun.

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Kaynak: haberinburada



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