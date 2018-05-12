ATATÜRK HAVALİMANINDA UÇUŞU OLANLAR DİKKAT!
SoloTürk'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
Hava Harp Okulu'ndan tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak.
UÇUŞLAR 10 DAKİKA SÜREYLE DURACAK
Yeşilköy'de gerçekleştirilecek gösteri uçuşundan dolayı Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 10 dakika süreyle duracak.
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPACAK
10 dakika boyunca havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılacak. SoloTürk gösterisi nedeniyle yayımlanan NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak. Gösterinin ardından uçuşlar normal seyrinde devam edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar