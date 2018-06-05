ATATÜRK HAVALİMANI'NA SANDIKLAR KURULDU, İLK OY 7 HAZİRAN'DA!
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.
24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran'da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.
ATATÜRK HAVALİMANINA SEÇİM SANDIKLARI GETİRİLDİ
Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi.
YURT DIŞI SEÇİMLERİ 7 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.
GÜMRÜKLERDEKİ OY VERME İŞLEMİ 30 HAZİRAN'DA
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor
- Trabzon'da Türk Bayrağını Alıp Yere Atan Şahıs, Her Yerde Aranıyor
- Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar
- Fetö'cüleri Serbest Bırakan Yunanistan Türkiye'ye Meydan Okudu: Bizimle Oyun Oynayamazsınız
- Müzedeki 10 Bin Yıllık Taş Mühürle, 6 Bin Yıllık Hayvan Figürü Buhar Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
- Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
- Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
- Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
- Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar