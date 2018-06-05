İngiliz Devi Manchester United, Fred Transferini Resmen Açıkladı
Ali Koç'un İlk Transferi Bugün İstanbul'a Geliyor
Ak Partili Kılıç: Salih Müslim'i Konuşmak İçin Getirdiklerinde Orayı Terk Ettim
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı
Juventus, Buffon'un Boşluğunu Mattia Perin İle Dolduracak
Beşiktaş İlk Transferini Yaptı! Yıldız Futbolcu İmzaya Geliyor
Son Dakika! Dışişlerinden Yunanistan'a Sert Tepki: Darbecilere Güvenli Mekan Sağladılar
Son Dakika! Abd, Çavuşoğlu'nun Sözlerini Onayladı! Ypg Münbiç'ten Çekilecek!
Atatürk Havalimanı'na Sandıklar Kuruldu, İlk Oy 7 Haziran'da!
Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
Caminin Minaresine Yıldırım Düşme Anı Anbean Kamerada!
Memura Çifte Zam Müjdesi! İşte Maaş Artış Oranları
Yavru Kurtları, Sivas Kangalının Kafesine Bıraktı
Pkk'nın Son 20 Yılda Türkiye'ye Verdiği Maddi Zarar Dudak Uçuklatıyor!
Sapık, Restoranda Liselileri İzleyip Kendini Tatmin Ederken Yakalandı
Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
Hdp'nin Milletvekili Adayı Gösterdiği Eski Hemşire 22,5 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Daha Önce Lüks Arabasıyla Mitinge Gelen Kenan Sofuoğlu, Bu Kez Motosiklet Tercih Etti
'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi

Atatürk Havalimanı'na Sandıklar Kuruldu, İlk Oy 7 Haziran'da!

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SANDIKLAR KURULDU, İLK OY 7 HAZİRAN'DA!

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.

Tarih : 05 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'na Sandıklar Kuruldu, İlk Oy 7 Haziran'da!(10/10)6

24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran'da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu.

ATATÜRK HAVALİMANINA SEÇİM SANDIKLARI GETİRİLDİ

Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi.

YURT DIŞI SEÇİMLERİ 7 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

GÜMRÜKLERDEKİ OY VERME İŞLEMİ 30 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atatürk  Havalimanı  Na  Sandıklar  Kuruldu  İlk  Oy  7  Haziran  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER