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Atatürk Anıtındaki Hdp Çelengini Parçaladı, Chp Çelengini Devirdi
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Atatürk Anıtındaki HDP Çelengini Parçaladı, CHP Çelengini Devirdi

ATATÜRK ANITINDAKİ HDP ÇELENGİNİ PARÇALADI, CHP ÇELENGİNİ DEVİRDİ

Tekirda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini de devirdi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Atatürk Anıtındaki Hdp Çelengini Parçaladı, Chp Çelengini Devirdi(10/10)6

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtında düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini de devirdi.

HDP'Lİ ÜYELER ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Meydanı'nda kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, CHP ve Ak Parti çelenkleri bırakıldı. HDP Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ise resmi programın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Oluşturulan yürüyüş korteji, çelenk programının ardından Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

HDP ÇELENGİNİ PARÇALADI, CHP ÇELENGİNİ DEVİRDİ

Kutlama programından bir süre sonra elinde Türk bayrağı ile Atatürk Meydanı'na gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, üzerinde HDP Tekirdağ İl Örgütü yazılı çelengi yere atıp parçaladı. Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra CHP'nin çelengini de yere atarak, "Ne işi var bunun, burada. Türkiye'mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada. Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye'mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada. Ne biçim iş bu be?" diyerek anıttın uzaklaştı.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇELENGİ YERDEN KALDIRDI

Ak Parti Tekirdağ milletvekili aday adaylarından Sedat Turan ve İsmet Albayrak, yerdeki CHP çelengini kaldırarak yerine bıraktı. Polis, kadının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: haberinburada



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