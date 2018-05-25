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Aslıhan Doğan Turan'dan Yemek Programına Katılan Kayınvalidesine Destek
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Aslıhan Doğan Turan'dan Yemek Programına Katılan Kayınvalidesine Destek

ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN YEMEK PROGRAMINA KATILAN KAYINVALİDESİNE DESTEK

Milli futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan yemek programına katılan kayınvalidesi Yüksel Turan'a sosyal medyadan destek verdi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Aslıhan Doğan Turan'dan Yemek Programına Katılan Kayınvalidesine Destek(8/10)4

Başakşehirli futbolcu Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

ARDA TURAN'IN ANNESİ YEMEK PROGRAMINA KATILDI

Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan, Pelin Karahan'ın sunduğu yemek programına katılarak yemek yaptı.

"ANNECİM ELLERİNİZE SAĞLIK"

Aslıhan Doğan Turan da o anları sosyal medya hesabından "Annecim ellerinize sağlık" notuyla paylaştı.

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Kaynak: haberinburada



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