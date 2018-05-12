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Askerlik Yoklaması 14 Mayıs'tan İtibaren e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek!

ASKERLİK YOKLAMASI 14 MAYIS'TAN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK!

Askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Askerlik Yoklaması 14 Mayıs'tan İtibaren E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek!(9/10)5

Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını E-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalarda tamamlandı.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Vatandaşların asker alma işlemlerini günümüzün teknolojik koşullarından faydalanarak askerlik şubelerine gitmeden düzenlemek ve yapılacak işlemlerin etkinliğini artırmak amacıyla, yükümlülerden yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını internet ortamında e-Devlet Kapısı üzerinden doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri hedeflendi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bu kapsamda, e-Devlet Kapısının mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilen ve hazırlıkları tamamlanmış olan "Askerlik Yoklaması" hizmeti, 02 Kasım 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. Söz konusu hizmet, 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

ASKERLİK YOKLAMASI YAPILABİLİR

Bu bağlamda "Askerlik Yoklaması" hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin hızlanması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerini sonuçlandırması sonucu memnuniyetin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bunun sonucu olarak kamu ve vatandaşlarımızca karşılanan maliyetlerin düşürülmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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