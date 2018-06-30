ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALANDI
Karaman'da jandarma aracının şarampole inmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.
Karaman'da askeri aracın şarampole düşmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralanan askerler Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ASKERİ ARAÇ KARAMAN-MERSİN YOLUNDA ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay F.P. (28) yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Mersin karayolunun 20. kilometresinde şarampole düştü.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile askeri araçtaki Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), çevredekiler tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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