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Aşırı Yağmurda Öğrenciler Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı!

AŞIRI YAĞMURDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI!

Son dönemde yaşanan aşırı yağışlar Mardin Kızıltepe'de sellere neden olurken okullarında mahsur kalan öğrencileri İtfaiye ekipleri kurtardı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Aşırı Yağmurda Öğrenciler Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı!(10/10)6

Mardin Kızıltepe'de aşırı yağıştan dolayı bir kerpiç ev çöktü, öğrenciler okulda mahsur kaldı. Öğrencileri itfaiye erleri kurtardı.

KERPİÇ EV ÇÖKTÜ HAYVANLAR MAHSUR KALDI

Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesine Şenyurt Mahallesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı bir okulun bahçesini, bazı evleri ve ahırları su bastı. Bir kerpiç ev çöktü, büyükbaş hayvanlar suyun içinde mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri küçük öğrencileri kucağına alarak okul bahçesinden dışarıya çıkardı ve suyu vidanjörlerle tahliye etmeye çalıştı.

Mardin ve ilçelerinde şiddetli yağışların bu hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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