AŞIK VEYSEL'İN TORUNU MECLİS'E GİREBİLDİ Mİ? İŞTE YANITI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı, Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İzmir'de partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili seçilemedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı, Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer (43), İzmir'de partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili seçilemedi.
AŞIK VEYSEL'İN TORUNU ÇİĞDEM ÖZER MECLİS'E GİREMEDİ
İzmir birinci bölge dördüncü sıradan aday gösterilen Çiğdem Özer, partisinin yeterli oyu alamaması üzerine Meclis'e giremedi.
SONUÇLARI SİNDİRMEYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ
Sonuçlar açıklandıktan sonra İzmir'den Ankara'ya dönen Özer, uzun süre emek verdiğini, sonuçları sindirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
GENEL MERKEZ'DEKİ TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK
Seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü kaydeden Çiğdem Özer, Genel Merkez'de yapılacak toplantının ardından açıklama yapacağını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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