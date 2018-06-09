Kemal Kılıçdaroğlu'nun iş dünyasıyla buluştuğu programda söz alan bir iş adamı "Asgari ücreti 2 bin 200 TL yapacağınızı söylediniz ama işverene maliyetini düşündünüz mü?" şeklinde bir soru yöneltti.

Manisa'da iş dünyasıyla buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programının sonundaki iş adamlarından biriyle polemiğe girdi.

ASGARİ ÜCRET VAADİNE TEPKİ

İş adamının CHP'nin "Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" vaadinin işverene getireceği maliyetlerin hiç düşünülmeden veya iş adamlarına sorulmadan verilmesine tepki göstermesine Kılıçdaroğlu cevap verirken, araya diğer partililerin de girmesiyle ortam gerildi.

"ÜZERİMİZE YÜK BİNECEK"

Kılıçdaroğlu programını bitirip kürsüden ineceği sırasında iş adamı İsmail Günhan, "Size bir soru sormak istiyorum demokrasi adına, hep demokrasiden bahsediyorsunuz ya. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak diyorsunuz. Bu rakamın yani 600 liralık artışın işverene vergisiyle birlikte yansıması bin TL olacak. Ne kadarını siz karşılayacaksınız? Üzerimize bir yük daha binecek" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: VERGİ ÖDEMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu'nun iş adamının bu sorusuna "Bir, vergi ödemeyeceksiniz, ücretlinin vergisini ödemeyeceksiniz. Kurtuldunuz mu vergiden, bu teşvik mi, teşvik. Bir işçi için ne kadar vergi ödeniyor, yüzde 25, bunu ödemeyeceksiniz. İşçiyle ilgili vergiyi siz ödemeyeceksiniz. Vergisiz diyoruz ya, kemik diyoruz ya. Vergi ödemeyeceksiniz. İki, sıfır faizli kredi veriyor muyuz? Vergi ve prim borcu olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz?" şeklinde cevap vermesi partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: haberinburada