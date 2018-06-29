ASELSAN, yurt dışındaki bir müşteri ile hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıkladı.

ASELSAN yurt dışındaki adı açıklanmayan bir müşteriyle 30 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ASELSAN'DAN 30 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı açıkladı.

GÖZETLEME VE HEDEFLEME SİSTEMİ ASELPOD NEDİR?

Milli imkanlarla geliştirilen Elektro Optik Hedefleme Sistemi ASELPOD, yeni nesil çok algılayıcılı hedefleme poduna deniyor ve savaş uçaklarında kullanılıyor.

Kaynak: haberinburada