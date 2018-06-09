ASELSAN, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan vücut tarayıcıları üretmek için önemli bir adım attı. Yapılan çalışmalarla birlikte kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimler, kolayca tespit edilecek.

ASELSAN, radar konusunda askeri alandaki birikimiyle sivil ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Şirket, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespitini sağlayan "vücut tarayıcıları" üretmek için önemli bir adım attı.

3 BOYUTLU GÜVENLİK RADARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ASELSAN, radar ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere Türkiye'nin Radar Teknoloji Merkezi olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine 20 yılı as¸kın süredir devam ediyor. Şirketin Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı tarafından, radar konusunda askeri alanda kazanılan birikim ve teknolojilerin kullanılmasıyla yurt içi/yurt dışı müşterilerinin sivil radar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerin süratle geliştirilebileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aralarında 3 Boyutlu Güvenlik Radarı'nın da olduğu bir dizi alanda çalışmalara başlandı.

"KAMUSAL ALANLARDAKİ TEHDİTLERİN TESPİTİ İÇİN İHTİYAÇ ARTIYOR"

Havaalanı, otogar, metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi kalabalık kamusal alanlarda oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek amacıyla giysi altında saklanan tehditlerin insan müdahalesine gerek olmadan tespitine ilişkin ihtiyaçlar giderek artıyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ OTOMATİK HEDEF TESPİTİ

ASELSAN, bu ihtiyaca cevap verebilmek için şahıslar üzerinde gizlenmiş ve güvenlik için tehlike arz edebilecek metalik/metalik olmayan yabancı cisimleri 3 boyutlu olarak yüksek çözünürlükle görüntüleyen, otomatik hedef tespit işlevine sahip ultra-geniş bantlı radar görüntüleme sistemi geliştirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 3 Boyutlu Güvenlik Radarı Teknoloji Geliştirme Projesi'ne Ocak 2015'te başlandı ve geçen yılın sonunda tamamlandı.

TESTLERDE KIYAFET ALTINA GİZLENEN SİLAHLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Proje kapsamında ultra-genis¸ bantlı, seyrek yerleşimli MIMO anten dizisine sahip basamak frekans taramalı görüntüleme radar prototipi geliştirildi. Yapılan testlerde, kıyafet altına gizlenmiş metalik/metalik olmayan silah ve bıçak hedeflerinin başarıyla görüntülendiği doğrulandı. Projeyle 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı'nın ürünleşmesi için gerekli kritik teknolojiler kazanılarak, gelecek dönemde ürün geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi hedefleniyor.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME ALGORİTMASI KULLANILACAK

Çalışmaların geldiği boyut, 3 Boyutlu Güvenlik Radarı ürün konfigürasyonu temsili görseli ile radarın kullanıcı görüntü ünitesine ilişkin görsellerle de ortaya konuldu. Buna ek olarak, proje kapsamında geliştirilen 3 boyutlu görüntüleme algoritmaları, Yere Nüfuz Eden Radar (YENER) ve Duvar Arkası Görüntüleme Radarı gibi radar sistemlerinde de kullanılabilecek.

HAVAALANLARINDA VÜCUT TARAYICI CİHAZ KULLANILIYORDU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarla havaalanlarında geçen yıl bir dizi vücut tarayıcı cihaz kullanılmaya başlanmıştı. Yolcuların vücudunu saniyeler içinde tarayan cihaz, elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteriyor.

Kaynak: haberinburada