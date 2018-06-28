İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız." dedi.

PARTİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçimin ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki AK Parti İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulunan Soylu, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın ardından Esenler İlçe Başkanlığına gelerek partililere seçim döneminde gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü'nde bakkal Mevlüt Bengi'nin PKK'lı teröristler tarafından infaz edilmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"OYU DÜŞEN HDP İNTİKAM PEŞİNDE"

Ağrı Doğubeyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum, bu işler öyle kolay değil. Kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, en lüks hastanelere gidenler, oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydular. Bu açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işlerin içerisinde olan bir arkadaşınız ve kardeşinizim. Yani orada Doğu ve Güneydoğu'da oyu düşen HDP, PKK üzerinden milleten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin.

BULDAN'A CEVAP VERİRKEN CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazlası vardır. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şunlarla birlikte olsunlar."

CHP İl Başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul edilmemesi yönündeki iddiaları da cevaplayan Soylu, "Müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' dedim. Bu kadar basit. Onları gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. PKK terör örgütleri mensuplarının cenazeleri var. Biz, o leşleri çok sık kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjanı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ŞIMARTMAYIN"

"Türkiye, terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veriyor. Bize her türlü eleştiride bulunun. Hiçbir şey söyleyemiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır. Ama terörle mücadelede bizi eleştirmeyin. Terörle mücadele başka bir şeydir. Terörle mücadelede karşı tarafa güç ve kuvvet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. Orada özellikle Doğubeyazıt'taki o köyde arkadaşlarımız(Valimiz) sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli bütün soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi bir gözaltı var. Gerek Doğubeyazıt'ta gerekse Ağrı'da gerek o köyde bu arkadaşımızın katilini bulacağız. Zaten elimizden bir şey kaçmıyor. Geçen gün bir evladımızı şehit ettiler. Ardından Siirt'te tepelerine bindik. 3 teröristi etkisiz hale getirdiler. Bir tanesini de orada yaralı bir şekilde aldılar. Şimdi de bu sabah itibarıyla Bitlis Hizan'da 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirdiler. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız da aynı şekilde devam etmektedir. Bu yapılanın kimsenin yanına kar kalmayacağını burada PKK'ya güç vermeye çalışanların da tekrar bir hayal kırıklığına uğrayacakları burada ifade etmek istiyorum.

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Kaynak: haberinburada