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Arsene Wenger'den dikkat çeken Wilshere ve Fenerbahçe yorumu

ARSENE WENGER'DEN DİKKAT ÇEKEN WİLSHERE VE FENERBAHÇE YORUMU

Arsenal'ın eski hocası Arsene Wenger, BeIN Sports'a Fenerbahçe'ye çok yakın olan Jack Wilshere'ı değerlendirdi. Wenger, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 01:40
Puan Ver : Arsene Wenger'den Dikkat Çeken Wilshere Ve Fenerbahçe Yorumu(7/10)3

Arsenal'den ayrılan Fransız teknik adam Arsene Wenger, eski öğrencisi Jack Wilshere ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Wenger, 26 yaşındaki oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Jack Wilshere bir oyun kurucu. Biraz Messi tarzında bir oyuncu. Bana biraz Mbappe'yi de andırıyor çünkü 17 yaşından itibaren oynamaya başladı ve olağanüstü yeteneğe sahipti. Maalesef gelişimi ayak bileğindei sakatlık nedeniyle çok erken durdu. Ancak yeniden fit hale geldiğine inanıyorum. Pas yapabiliyor, öldürücü toplar veriyor, oyuncu geçiyor, fantastik bir futbol aklına sahip, harika bir çocuk. Ona güvendiğinizi hissettirdiğinizde mental açıdan güçlü ve baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı sağlayacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"COCU KESİNLİKLE DOĞRU KARAR"

Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'yu ise şöyle değerlendirdi: "Onu destekliyorum. Cocu'yu oyuncuyken de çok severdim. Harika bir oyuncuydu ve baş edilmez bir kaliteye sahipti. Hollanda'da şampiyonlukları var ama artık işi daha zor olacak. Çünkü Hollanda'da sadece Feenoord, Ajax ve PSV gibi takımlardan bahsedebiliyoruz. Ancak onun Hollanda'dan ayrılmasını doğru zamanda yaptığını, bunun hem Fenerbahçe hem de kulübün yeni başkanı için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kurulacak yeni takım aşamasında Cocu kesinlikle doğru karar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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