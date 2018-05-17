Arsene Wenger, Yerine Gelecek Hocayı İşaret Etti
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Arsene Wenger, yerine gelecek hocayı işaret etti

ARSENE WENGER, YERİNE GELECEK HOCAYI İŞARET ETTİ

22 yıllık görevini bırakarak Arsenal'e veda eden Arsene Wenger, yerine geçmesi beklenen Mikel Arteta için, "Doğru tercih" dedi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Arsene Wenger, Yerine Gelecek Hocayı İşaret Etti(9/10)5

Premier Lig ekibi Arsenal'e veda eden tecrübeli teknik direktör Arsene Wenger, kendisinin yerine geçeceği iddia edilen Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu.

"EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİSİ"

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Arteta hakkında konuşan Wenger, "Bu iş için gerekli yetenekleri var. Bence bu görev için en kuvvetli adaylardan birisi o. Oyuncuyken de bir liderdi. Arteta, Arsenal'in önemimi bilen ve burada kaptanlık yapmış bir isim" sözlerini kullandı.

"KULÜP BENİM DÜŞÜNCELERİMDEN FAYDALANMAK İSTERSE YARDIMCI OLURUM"

22 yıllık Arsenal kariyerini sonlandıran Wenger, "Eğer kulüp, benim düşüncelerimden faydalanmak isterlerse onlara yardımcı olurum. Ama benden böyle bir şey istemediler. Kim seçilirse seçilsin onu destekleyeceğim" dedi.

Arsene Wenger, 2011 yılında Mikel Arteta'yı Arsenal'e transfer etmiş ve kaptanlık görevini kendisine vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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