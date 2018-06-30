ARSENAL'İN ESKİ YILDIZI ADRİAN CLARKE: WİLSHERE SALAKTIR
Arsenal'in eski futbolcusu Adrian Clarke, 17 yıllık Arsenal kariyerini bitiren ve Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Jack Wilshere ile ilgili, Wilshere salaktır" yorumunda bulundu.
"Bu transfer nedeniyle kızgınım, hatta biraz üzgünüm!" diyerek sözlerine başlayan Adrian Clarke, "Jack, Türk futboluna gitmeyi tercih edecekse, kariyeri için yanlış bir karar vermiş olacak. Kariyerinin sıradaki durağını parayı ön plana alarak belirlememesi gerekiyor. Şu ana kadar yeterince para kazandı, en iyi parayı veren yer nereyse oraya gitmemeli." yorumunu yaptı.
"DÜZGÜN BİR LİGE GİTSİN! TÜRK LİGİ İYİ DEĞİL"
Arsenal'in eski yıldızı, "Kariyeri açısından dikkatlice bir karar vermeli, Türkiye'ye gitmeyi seçerse bu para için olacaktır. Ona orta sıra Premier Lig kulüplerinden doğru bir teklif gelecektir. Wolves ve Fulham onun transferini istiyor. Bu iki takım ona çok uygun. Newcastle gibi bir kulüp ise onun için fantastik olacaktır. Ayrıca, yurt dışına gitmesine de karşı değilim. Fakat, gidecekse doğru düzgün bir lige gitsin! İspanya, Fransa veya İtalya olabilir. Türk Ligi iyi bir lig değil." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.
"PARAYI TERCİH EDİYORSA, WILSHERE SALAKTIR"
Adrian Clarke, "Bu tercih, kariyeri açısından geri adım olur. Fenerbahçe'ye giderse İngiltere Milli Takımı'na bir daha geri dönemez. Kariyerinin bu noktasında parayı tercih ediyorsa, Jack Wilshere salaktır." sözleriyle yorumunu noktaladı.
Kaynak: haberinburada
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