Körfez'deki Kriz Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı Çekiliyorlar
Süper Ligde Transfer Harekatı Başladı! İşte Burak'ın Yeni Takımı
Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
Erzurumspor Final Biletini Kaptı, Taraftar Sokaklara Döküldü
Abd Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı!
Son Dakika! Filistin, Abd Temsilciliğini Geri Çekti
Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor
Bu Kadarına Da Pes! Tesisleri Basıp Futbolcuları Dövdüler
Arsenal'den Çağlar İçin Rekor Teklif! İşte Dudak Uçuklatan O Rakam
Taner Tuna'dan Galatasaray'a Gözdağı: Bizi İlgilendirmiyor
Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi
Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e 'yaptırım' Uyarısı Geldi
Beşiktaş'tan İngiltere Çıkarması! Hedefte İsviçreli Yıldız Var
Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi!
Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Suudi Arabistan'dan Abd'nin Kudüs Kararına İlk Yorum!
Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu

Arsenal'den Çağlar için rekor teklif! İşte dudak uçuklatan o rakam

ARSENAL'DEN ÇAĞLAR İÇİN REKOR TEKLİF! İŞTE DUDAK UÇUKLATAN O RAKAM

Premier Ligde bu sezon da şampiyonluğun çok uzağında kalan ve menajer Arsene Wenger'in de görevi bırakmasıyla arayış içine giren Arsenal'den 35 milyon poundluk Çağlar Söyüncü atağı geldi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Arsenal'den Çağlar İçin Rekor Teklif! İşte Dudak Uçuklatan O Rakam(7/10)3

Arsenal yeni menajeriyle hala anlaşmamış olmasına rağmen transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Topçular'ın hedefinde ise ocak ayından bu yana görüşmelerin sürdüğü Çağlar Söyüncü var.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KABUL EDECEK

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 35 milyon pound (206 milyon TL) ödeme yapılması planlanıyor. Haberde verilen bilgilere göre ise görüşmelerin yapıldığı yeni tyeknik adamların konuyla ilgili fikri sorulmadı bile!

Çünkü Arsenal kulübü, transfer politikasını menajerlerine adeta dikte ettirmek istiyor ve Mikel Arteta'nın göstereceği bir genç teknik adamla imza atılmasının ardından transferlerin bazılarında sorun çıkması istenmiyor.

ARSENE WENGER'İN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Londra ekibi devre arasında Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan ve Konstantinos Mavropanos'u transfer etmiş, 20 yaşındaki Yunan stoper Mavropanos'u, Arsene Wenger tanımamasına rağmen, transferden sorumlu Sven Mislintat'ın ısrarlarıyla oyuncu kadroya katılmıştı. Genç stoper daha sonra Wenger'in de beğenisini kazanmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün de kulüpte bu anlamda değerlendirilen bir oyuncu olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arsenal  Den  Çağlar  İçin  Rekor  Teklif  İşte  Dudak  Uçuklatan  O  Rakam  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER