ARSENAL'DEN ÇAĞLAR İÇİN REKOR TEKLİF! İŞTE DUDAK UÇUKLATAN O RAKAM
Premier Ligde bu sezon da şampiyonluğun çok uzağında kalan ve menajer Arsene Wenger'in de görevi bırakmasıyla arayış içine giren Arsenal'den 35 milyon poundluk Çağlar Söyüncü atağı geldi.
Arsenal yeni menajeriyle hala anlaşmamış olmasına rağmen transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Topçular'ın hedefinde ise ocak ayından bu yana görüşmelerin sürdüğü Çağlar Söyüncü var.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR KABUL EDECEK
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 35 milyon pound (206 milyon TL) ödeme yapılması planlanıyor. Haberde verilen bilgilere göre ise görüşmelerin yapıldığı yeni tyeknik adamların konuyla ilgili fikri sorulmadı bile!
Çünkü Arsenal kulübü, transfer politikasını menajerlerine adeta dikte ettirmek istiyor ve Mikel Arteta'nın göstereceği bir genç teknik adamla imza atılmasının ardından transferlerin bazılarında sorun çıkması istenmiyor.
ARSENE WENGER'İN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere, Londra ekibi devre arasında Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan ve Konstantinos Mavropanos'u transfer etmiş, 20 yaşındaki Yunan stoper Mavropanos'u, Arsene Wenger tanımamasına rağmen, transferden sorumlu Sven Mislintat'ın ısrarlarıyla oyuncu kadroya katılmıştı. Genç stoper daha sonra Wenger'in de beğenisini kazanmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün de kulüpte bu anlamda değerlendirilen bir oyuncu olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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