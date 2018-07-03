ARSENAL'DAN MESUT ÖZİL'E BÜYÜK JEST!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, takımdan ayrılan Wilshere'in 10 numaralı formasını Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e verdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in giyeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran Jack Wilshere'den boşalan 10 numaralı formayı, Mesut giyecek.
"10 NUMARAYI GİYMEK İÇİN CAN ATIYORDUM"
Mesut, Wilshere'den önce Dennis Bergkamp ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu, "10 numaranın benim için ne kadar özel olduğu sır değil. Çocukluk idolüm Zinedine Zidane bu formayı giyiyordu. Ben de giymek için can atıyorum." ifadeleriyle anlattı.
29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altına "Bir sayıdan fazlası. Benim için anlamı çok büyük. Teşekkürler Arsenal." notunu düştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
- Seçim Ve Sınavlar Bitti, Tatilciler Marmaris'e Akın Etti
- İşte En Düşük Memur Ve Memur Emeklisi Maaşı
- Dünya'da Sadece Hatay'da Yaşayan Geyik Böceğine Japonlar 700 Bin Lira Veriyor
- Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar