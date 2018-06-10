İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in efsane isimleri arasında yer alan Tomas Rosicky, aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Rosicky'nin jübile maçında Arsenal'in eski yıldızları bir araya geldi. Jübile maçında forma giyen bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'de oynayan Gael Clichy; Cesc Fabregas ve Bacary Sagna ile birlikte taraftarların tepkisini çekti.

ROBIN VAN PERSIE, "YILANIN BAŞI" OLARAK ADLANDIRILDI

Robin van Persie, Gael Clichy, Cesc Fabregas ve Bacary Sagna'nın ortak özellikleri ise dört futbolcunun da geçmişte Arsenal'den ayrılmak isteyerek ezeli rakiplere imza atması… Robin van Persie Manchester United'a, Gael Clichy ve Bacary Sagna Manchester City'ye, Cecs Fagregas ise Barcelona'ya gitmişti. O dönem Arsenal'in başında bulunan Arsene Wenger dört yıldızı da satmak istememiş, ancak futbolcuların rest çekmesi sonrası transfere izin vermek zorunda kalmıştı. Arsenal taraftarları, bu dört ismi 'Yılan' emojileri ile kaplarken, özellikle Robin van Persie'yi 'Yılanın başı!' olarak adlandırdı.

Arsenal taraftarları, dört yıldızın bu tavrını uzun süre unutmayacak gibi… İşte Arsenal taraftarlarının sosyal medyada verdikleri tepkilerden bazıları:

Kaynak: haberinburada