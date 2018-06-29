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Arsenal, Fenerbahçe'nin Gündemindeki Jack Wilshere'i Serbest Bıraktı

ARSENAL, FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ JACK WİLSHERE'İ SERBEST BIRAKTI

İngiliz ekibi Arsenal, Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Jack Wilshere'i serbest bıraktığını açıkladı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Arsenal, Fenerbahçe'nin Gündemindeki Jack Wilshere'i Serbest Bıraktı(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jack Wilshere'i serbest kaldığını açıkladı. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu birkaç eve baktıktan sonra ülkesine geri döndü.

İSTANBUL'A GELİP SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İngiliz futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacak. Wilshere daha sonra ise Acarkent'te baktığı evlerden birini tutacak.

Sportif direktör Damien Comolli'nin her konuda anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun transferinin birkaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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