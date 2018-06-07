ARKADAŞIYLA İDDİAYA GİREN GENÇ KÖPRÜDEN ATLADI!
Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize atlamak için iddialaşan iki arkadaştan biri suya atladı. Kısa süre sonra yorulunca suya batan genci deniz polisi kurtardı.
Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize atlamak için iddialaşan iki arkadaştan biri suya atladı. Denize atlayan genç bir süre yüzdükten sonra suya battı. Deniz polisinin bilinci kapalı şekilde çıkardığı genç hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.
KISA SÜRE SONRA YORULUNCA YARDIM İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI
İddiaya göre saat 12: 30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen iki arkadaş bir süre manzarayı izledi. Suriyeli oldukları belirtilen iki genç, kendi aralarında denize atlama konusunda iddiaya tutuştu. Gençlerden biri üstündeki tişört ve ayakkabısını çıkarıp pantolonla denize atladı. Bir süre yüzen genç yorulup suya batmaya başlayınca yardım için bağırmaya başladı. İmdat çığlığını duyan çevredekiler tekneyle açılıp genci kurtarmak için çalışma yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.Suda kaybolan genci deniz polisi çıkardı.
ARKADAŞI DENİZDE KAYBOLUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen deniz polisi bilinci kapalı şekilde buldukları genci kıyıya çıkardı. Kendisiyle iddialaşıp denize atlayan arkadaşının durumunu gören kişi sinir krizi geçirdi. Kıyıda hazır bekleyen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Arkadaşıyla denize atlarsın atlayamazsın, diye iddialaşmışlar. Sonra biri atlayıp yüzmeye başladı. Yorulunca suya batıp çıkmaya başladı ve yardım istedi. Kurtarmak için tekneyle açılıp suya girdik ama bulamadık. Deniz polisi gelip çıkardı. Durumu ağırdı" diye konuştular. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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