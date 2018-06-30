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Arjantinli Javier Mascherano Milli Takım Kariyerine Nokta Koydu

ARJANTİNLİ JAVİER MASCHERANO MİLLİ TAKIM KARİYERİNE NOKTA KOYDU

Arjantin Milli Takımının 34 yaşındaki futbolcusu Javier Mascherano, Fransa'ya 4-3 kaybedilen mücadelenin ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Arjantinli Javier Mascherano Milli Takım Kariyerine Nokta Koydu(6/10)2

Arjantin'in tecrübeli oyuncularından Javier Mascherano, Dünya Kupası'na veda ettikleri Fransa maçından sonra milli takıma veda ettiğini açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtirken 2-1 öne geçtikten sonra çeyrek finale çıkacağımızı düşünüyorduk ancak sonrasında art arda goller yedik ve turu kaybettik diye konuştu.

"BENİM İÇİN ZOR BİR VEDA OLUYOR"

Mascherano, "Turnuvaya gelirken bu turnuvanın son turnuvam olacağını söylemiştim. Benim için zor bir veda oluyor" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, maç sonunda yaptığı röportajda gözyaşlarını tutmakta zorluk çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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