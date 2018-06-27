ARJANTİN'İN YILDIZI MESSİ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ!
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ve Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin, Nijerya'yı Messi ve Marcos Rojo'nun golleriyle 2-1 yendi.
MESSİ DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Düyna Kupası tarihine geçti. Messi Dünya Kupasında 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
2018 DÜNYA KUPASINDA 100. GOLÜ ATTI
Lionel Messi'nin Nijerya karşısında 14. dakikada attığı gol Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının 100. golü oldu.
Kaynak: haberinburada
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