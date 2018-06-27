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Arjantin'in yıldızı Messi, Dünya Kupası tarihine geçti!

ARJANTİN'İN YILDIZI MESSİ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ!

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Tarih : 27 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Arjantin'in Yıldızı Messi, Dünya Kupası Tarihine Geçti!(10/10)6

Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ve Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin, Nijerya'yı Messi ve Marcos Rojo'nun golleriyle 2-1 yendi.

MESSİ DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Düyna Kupası tarihine geçti. Messi Dünya Kupasında 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

2018 DÜNYA KUPASINDA 100. GOLÜ ATTI

Lionel Messi'nin Nijerya karşısında 14. dakikada attığı gol Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının 100. golü oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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