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Arjantin'in tarihi maçı öncesi Maradona'dan Messi'ye özel mesaj

ARJANTİN'İN TARİHİ MAÇI ÖNCESİ MARADONA'DAN MESSİ'YE ÖZEL MESAJ

Nijerya ile tarihi bir 90 dakika oynayacak olan Arjantin'de ülkenin efsane ismi Diego Maradona, "Lionel Messi'yle bir araya gelip, yaşananlarda onun kabahati olmadığını söylemek isterdim." dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Arjantin'in Tarihi Maçı Öncesi Maradona'dan Messi'ye Özel Mesaj(8/10)4

Nijerya ile tarihi bir 90 dakika oynayacak olan Arjantin'de ülkenin efsane ismi Diego Maradona, Lionel Messi'ye mesaj gönderdi.

Maradona, Messi'ye destek olduğunu kaydederek, "Lionel Messi ile bir araya gelip, milli takımda yaşananlarda onun bir kabahati olmadığını söylemek isterdim. Ayrıca onu ne kadar çok sevdiğimi de söylerdim" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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