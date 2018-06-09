ARJANTİN'İN HOCASI JORGE SAMPAOLİ İÇİN CİNSEL TACİZ İDDİASI!
Arjantin Milli Takım teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin takım aşçısına cinsel tacizde bulunduğu iddiası ülkeyi karıştırdı.
Dünya Kupası'nın hazırlıklarına devam eden Arjantin Milli Takımı'nda cinsel taciz yapıldığı iddiası ülkede bir anda gündem yarattı. Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli'nin takım aşcısına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
"ADALET YERİNİ BULMALI"
Daha önce de Lavezzi'nin milli takım kampında uyuşturucu kullandığını iddia eden Anello, "Sampaoli ile takım aşçısı arasında bir şey oldu. Federasyon bu haberin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Ama konuştuğum herkes bu hikayeyi doğruladı. Adalet yerini bulmalı" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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