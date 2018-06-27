Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu Bombaladı, İnce'ye İltifat Yağdırdı
Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu
Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı
Sosyete Kasabı Nusret, Giyim Tarzıyla Sosyal Medyada Olay Oldu!
İsrail Kriz Çıkaracak Türkiye Karşıtı Tasarıyı Geri Çekti
Rojo'nun Attığı Golden Sonra Arjantinli Spiker Kendine Geçti!
Arjantin'in Galibiyeti Sonrası Maradona Fenalaştı!
Survivor'da Hırslı Yarışmacı Nagihan, Ağlayarak Özür Diledi!
Cem Uzan'dan Erdoğan'a Tebrik Mesajı: Sayın Cumhurbaşkanımızı Tebrik Ediyorum
Arjantin'in Yıldızı Messi, Dünya Kupası Tarihine Geçti!
Dünya Kupasında Muslera Rüzgarı! Kalesine Duvar Ördü
Ak Parti'nin İtirazı Üzerine Sayımına Karar Verilen Oyların Yeniden Sayımı Tamamlandı
Erdoğan'ın İlk 100 Günlük Ajandası Belli Oldu
Sinem Kobal'in Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı
Mısır'da Teknik Direktör Cuper Görevinden Ayrıldı
Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
300 Metrelik Uçuruma Yuvarlanıp Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı
İçişleri Bakanı, Ağrı'daki Katliam Sonrası Hdp'ye Telefon Açtı: Sizi Chp Bile Kurtaramayacak
12 Gün Önce Kaybolan Leyla İle İlgili Erzurum'dan Gelen İhbar Polisi Harekete Geçirdi
Arjantin 86'da Kupaya Döndü! Son 16'da Rakip Fransa

Arjantin'in galibiyeti sonrası Maradona fenalaştı!

ARJANTİN'İN GALİBİYETİ SONRASI MARADONA FENALAŞTI!

Arjantin'in, Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Diego Maradona küçük bir rahatsızlık yaşadı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 01:40
Puan Ver : Arjantin'in Galibiyeti Sonrası Maradona Fenalaştı!(9/10)5

Arjantin'in, 2018 Dünya Kupası grupta oynadığı son Nijerya maçında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşayan ve kameralara doğru orta parmağını gösteren Maradona'nın yaşadığı büyük heyecanın ardından maç sonunda rahatsızlandığı öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENMEK İSTEDİ

Arjantin-Nijerya maçının ilk yarısında zaman zaman uyurken görüntülenen Maradona, ikinci yarıda Nijerya'nın penaltı golü sonrasında karşılaşmanın son dakikasına kadar adeta yerinde duramaadı. 86. dakikada Rojo'nun attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Arjantinli efsanenin maç sonunda rahatsızlandığı ve bir süre dinlenmek istediği öğrenildi. Maradona'nın ciddi bir durumu olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arjantin  İn  Galibiyeti  Sonrası  Maradona  Fenalaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER