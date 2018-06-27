Arjantin'in, Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Diego Maradona küçük bir rahatsızlık yaşadı.

Arjantin'in, 2018 Dünya Kupası grupta oynadığı son Nijerya maçında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşayan ve kameralara doğru orta parmağını gösteren Maradona'nın yaşadığı büyük heyecanın ardından maç sonunda rahatsızlandığı öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENMEK İSTEDİ

Arjantin-Nijerya maçının ilk yarısında zaman zaman uyurken görüntülenen Maradona, ikinci yarıda Nijerya'nın penaltı golü sonrasında karşılaşmanın son dakikasına kadar adeta yerinde duramaadı. 86. dakikada Rojo'nun attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Arjantinli efsanenin maç sonunda rahatsızlandığı ve bir süre dinlenmek istediği öğrenildi. Maradona'nın ciddi bir durumu olmadığı açıklandı.

Kaynak: haberinburada