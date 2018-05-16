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Arjantin'in efsanesi imzayı attı! İşte Maradona'nın yeni takımı

ARJANTİN'İN EFSANESİ İMZAYI ATTI! İŞTE MARADONA'NIN YENİ TAKIMI

Arjantin'in efsanesi Diego Armando Maradona, Belarus Kulübü Dinamo Brest'in hem başkanı hem de teknik direktörü oldu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Arjantin'in Efsanesi İmzayı Attı! İşte Maradona'nın Yeni Takımı(5/10)1

Dünya futbol efsanesi Diego Maradona sürpriz bir hamle yaptı. Arjantinli, Beyaz Rusya'da Dinamo Brest Kulübü'nün başkanı oldu. Maradona aynı zamanda bu kulübün teknik direktörlüğünü de yapacak.

BİR SÜREDİR FUTBOLDAN UZAKTI

Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl ve Fujairah gibi kulüplerin teknik patronluğunu yapan futbol adamı, bir süredir futbolun içinde değildi.

Oyuncularının toplam piyasa değeri 14,5 milyon Euro'yu bulan takım, sezonu dördüncü sırada bitirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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