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Arjantin'den Skandal Rusya Uyarısı: Aşı Yaptırmanızı Öneririz
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Arjantin'den skandal Rusya uyarısı: Aşı yaptırmanızı öneririz

ARJANTİN'DEN SKANDAL RUSYA UYARISI: AŞI YAPTIRMANIZI ÖNERİRİZ

Arjantin Sağlık Bakanlığı, 2018 Dünya Kupası için Rusya'ya gidecek vatandaşlarına aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Arjantin'den Skandal Rusya Uyarısı: Aşı Yaptırmanızı Öneririz(7/10)3

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Dünya Kupası için Rusya'ya gidecek Arjantinli futbolseverlerin aşı yapması gerektiğini belirtti.

"AVRUPA'DAKİ VİRÜS..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ""Rusya'ya girmek için aşı yapmanız zorunlu değil ama Avrupa'daki virüs nedeniyle Rusya'ya gitmeden 10 gün önce aşı yapmanızı tavsiye ederiz" sözleri kullanıldı.

2010 ve 2014 Dünya Kupası için de çeşitli ülkelerden benzer uyarılar gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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