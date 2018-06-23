ARJANTİN İÇİN OLAY İDDİA: SAMPAOLİ SON MAÇA ÇIKMAYACAK
Dünya Kupasında hayal kırıklığı yaratan ve gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakan Arjantin'de Teknik Direktör Sampaoli'nin son maça çıkmayacağı iddia edildi.
Dünya Kupasına favorilerden biri olarak gelen Arjantin, İzlanda beraberliğinin ardından Hırvatistan karşısında 3-0'lık skorla hüsrana uğradı ve 2. tur umutlarını kaf dağının ardında bıraktı.
Lionel Messi, Barcelona'daki performansını bir türlü milli takıma yansıtamadığı için eleştirilirken, futbol kamuoyu tarafından topa tutulan isimlerin başında Jorge Sampaoli geliyor.
ARDILES: KİBİRLİ VE CAHİL
Arjantin'in efsane isimlerinden Ardiles'in "kibirli ve cahil" olarak nitelediği 58 yaşındaki çalıştırıcı için ülke basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'in TYC televizyonunun yorumcusu Ricardo Carruso Lombardi, Tangocular'ın 26 Haziran salı günü Nijerya ile oynayacağı kader maçında takımın başında Sampaoli'nin olmayacağı öne sürdü.
İddiaya göre artık futbolcuların çoğunun istemediği Sampaoli'nin yerine Arjantin Futbol Federasyonu'nnu Burruchaga'yı getirmeyi planladığı ve bu şekilde takımda pozitif bir hava oluşturmak istediği belirtildi. Hırvat mağlubiyetinin ardından Mixed Zone'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan kun Agüero, teknik direktör Sampaoli'e öfkesini "Ne konuşursa konuşsun" şeklindeki sözleriyle ortaya koymuştu. Burruchaga, 1986'da Dünya Kupası'nı kazanan Tangocular'ın Maradona'dan sonra en önemli figürlerinden biriydi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar