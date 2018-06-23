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Arjantin için olay iddia: Sampaoli son maça çıkmayacak

ARJANTİN İÇİN OLAY İDDİA: SAMPAOLİ SON MAÇA ÇIKMAYACAK

Dünya Kupasında hayal kırıklığı yaratan ve gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakan Arjantin'de Teknik Direktör Sampaoli'nin son maça çıkmayacağı iddia edildi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 22:30
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Dünya Kupasına favorilerden biri olarak gelen Arjantin, İzlanda beraberliğinin ardından Hırvatistan karşısında 3-0'lık skorla hüsrana uğradı ve 2. tur umutlarını kaf dağının ardında bıraktı.

Lionel Messi, Barcelona'daki performansını bir türlü milli takıma yansıtamadığı için eleştirilirken, futbol kamuoyu tarafından topa tutulan isimlerin başında Jorge Sampaoli geliyor.

ARDILES: KİBİRLİ VE CAHİL

Arjantin'in efsane isimlerinden Ardiles'in "kibirli ve cahil" olarak nitelediği 58 yaşındaki çalıştırıcı için ülke basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'in TYC televizyonunun yorumcusu Ricardo Carruso Lombardi, Tangocular'ın 26 Haziran salı günü Nijerya ile oynayacağı kader maçında takımın başında Sampaoli'nin olmayacağı öne sürdü.

İddiaya göre artık futbolcuların çoğunun istemediği Sampaoli'nin yerine Arjantin Futbol Federasyonu'nnu Burruchaga'yı getirmeyi planladığı ve bu şekilde takımda pozitif bir hava oluşturmak istediği belirtildi. Hırvat mağlubiyetinin ardından Mixed Zone'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan kun Agüero, teknik direktör Sampaoli'e öfkesini "Ne konuşursa konuşsun" şeklindeki sözleriyle ortaya koymuştu. Burruchaga, 1986'da Dünya Kupası'nı kazanan Tangocular'ın Maradona'dan sonra en önemli figürlerinden biriydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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