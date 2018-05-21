ARIZA GİDERMEK İSTEYEN İŞÇİ, 2 VAGONUN ARASINA SIKIŞIP CAN VERDİ!
Elazığ'da arızalanan vagonu gidermek isteyen işçi, iki vagon arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Elazığ'da, krom fabrikasında çalışan işçi, fabrika içinde kullanılan iki vagonun arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.
İKİ VAGON ARASINA GİREREK ARIZAYI GİDERMEK İSTEDİ
Olay, dün akşam saatlerinde, Kovancılar ilçesindeki krom fabrikasında meydana geldi. Teknik personel olarak görev yapan Mehmet Özgenç, fabrika içinde taşımacılık yapılması için bulunan tren vagonlarının arızalanması üzerine iki vagon arasına girerek, aksaklığı gidermek istedi.
İKİ VAGON ARASINA SIKIŞARAK CAN VERDİ
Tamir sırasında iki vagonun hareket etmesiyle Özgenç, arada kalıp, sıkıştı. İşçi arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine vagonlar durdurulurken, Özgenç, sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI
İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlileri, Özgenç'i ambulansla hastaneye götürdü. Mehmet Özgenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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