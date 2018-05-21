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Arınç'ın oğlu AK Parti'den milletvekili adayı gösterildi!

ARINÇ'IN OĞLU AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ!

YSK'ya verilen resmi listelerde AK Parti'nin milletvekili adayları kesinleşti. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç İstanbul Milletvekili adayı oldu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Arınç'ın Oğlu Ak Parti'den Milletvekili Adayı Gösterildi!(10/10)6

YSK'ya verilen resmi listelerde AK Parti'nin milletvekili adayları kesinleşti. Listede yer alan dikkat çekici isimlerden biri de eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç oldu. Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olurken, listede 11'inci sırada yer aldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ YSK'YA VERİLDİ

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verildi.

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU İSTANBUL 3'ÜNCÜ BÖLGEDEN ADAY

Açıklanan isimler arasında TBMM'nin 22'inci dönem başkanlığını yürüten Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da yer aldı. Ahmet Mücahit Arınç, İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olurken, listede 11'inci sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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