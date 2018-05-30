Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce kurumdan ihraç edildi.

OTUZA YAKIN MESAM ÜYESİ SANATÇI İHRAÇ EDİLDİ

Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti. Başta Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi bu sabah ihraç edildi.

ARİF SAĞ'DAN "MÜCADELEYE SONUNA KADAR DEVAM" MESAJI

İhraç kararının ardından bir basın açıklaması yapan Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: haberinburada