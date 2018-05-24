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ARDA'NIN CEZASINA İNDİRİM GELDİ


Arda'nın cezasına indirim geldi
Tarih : 24 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Arda'nın Cezasına İndirim Geldi(6/10)2

Tahkim Kurulundan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a müjde geldi. Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

10 MAÇ MEN, 39 BİN TL PARA CEZASI

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

HAKEMİ İTMİŞTİ

Başakşehir ile Sivasspor 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itmiş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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