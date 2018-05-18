Hdp'nin Ağır Topu Saadet'ten Aday Oluyor
Tsk, Personelin Güvenliği İçin Yerli Yazılımın Kullanacağı Telefon Üretecek
Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı
Son Dakika! Beştepe'den Çözüm Süreci Çıkışı: Yeni Süreç Gündemimizde Yok
Yeni Evli Alişan'ın Bebek Cevabı Kafaları Karıştırdı
Osmanlıspor'la Küme Düşen Serdar'a Teklif Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararnameyi İmzaladı, 4 İlin Valisi Değişti
Arda Turan'ın Karısı Kanlar İçinde Hastaneye Kaldırıldı
Başakşehirli Arda Turan'ın Sol Ayağındaki Atel Dikkat Çekti
Adaylık Şoku! Bahçeli, Oktay Vural'ın Üstünü Çizdi
Mhp'nin Milletvekili Aday Listesi Açıklandı!
İran Medyasından Bomba İddia: Prens Selman Öldürüldü
2 Çocuk Annesi Kadın Girişimci, Arı Sütü Siparişlerine Yetişemiyor
Fotoğrafını Görüp Rezervasyon Yaptırdı, Otele Gittiğinde Şoka Uğradı!
Netanyahu'dan Gazze Katliamı Sonrası Tavuk Dansı!
Kocaman Fena Patladı! Tümer Ve Tuncay'a Sert Tepki
Hakkında 'işkenceci' Haberleri Çıkan Haspel İçin Trump Devreye Girdi!
Trump'tan Merkel'e 'projeden Çekil' Baskısı!
Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Atletico Madrid Yenilgisine Sinirlenen Marsilya Taraftarı Televizyonu Parçaladı

Arda Turan'ın karısı kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

ARDA TURAN'IN KARISI KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

11 Mart'ta futbolcu Arda Turan'la dünya evine giren Aslıhan Doğan, pilates yaparken kaza geçirerek hastanelik oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Arda Turan'ın Karısı Kanlar İçinde Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

2,5 yıllık flörtün ardından Mart ayında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, kaşına pilates demirinin düşmesi sonucu hastanelik oldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; kafasına pilates aletinin demiri düşen Aslıhan Doğan, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Apar topar hastaneye götürülen Aslıhan Doğan'ın kaşına 18 dikiş atıldı.

BİR SÜRE MÜŞAHADE ALTINDA TUTULDU

Kafatası MR'ı çekilen ve bir süre hastanede müşahade altında tutulan Aslıhan Doğan, daha sonra taburcu edildi. 15 Mayıs'ta Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan ile Bebek'te gezen Arda turan 16 Mayıs akşamı kameralara Etiler'de takıldı.

Eşiyle yakalanan Arda Turan arabasını park ederken kameraları görünce şaşkınlık yaşadı. Arabadan çıkmayan Turan görüntü alınmamasını istedi. Bunun sebebi ise kısa süre sonra belli oldu. Turan sol ayağından sakatlanmış ve ayağında modern bir alçı ile yürümeye çalışıyordu.

MORALİ BOZUK

Sakatlıkla uğraşan Arda Turan, Sivasspor maçında da yardımcı hakemi itmiş, maçın hakemine de yumruğunu gösterip hakaret etmişti. Futbolcu sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edildi, 16 maç ceza ve 39 bin TL para cezası aldı. Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bu durumu 'Çifte nazar değdi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  In  Karısı  Kanlar  İçinde  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER