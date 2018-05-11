Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı!

ARDA TURAN'IN BABASI HASTANEYE KALDIRILDI!

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Arda Turan'ın Babası Hastaneye Kaldırıldı!(10/10)6

Yıldız futbolcunun babası Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 13.30 itibarıyla hastanede bulunan Adnan Turan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu ifade edildi. Kalp kaslarında oluşan bir problem neticesinde rahatsızlık yaşadığı ifade edilen baba Turan'dır, müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  In  Babası  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER