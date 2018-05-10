ARDA TURAN'I YURT DIŞINA TRANSFERİ BİLE KURTARAMAYACAK!
Medipol Başakşehir forması giyen ve 16 maç men cezası alan Arda Tunra, gelecek sezon farklı bir ligde oynasa da cezasını çekmek zorunda kalacak.
Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan için ilginç bir detay da ortata çıktı.
Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın, 16 maçlık cezası gelecek sezon başka bir takıma transfer olması halinde de devam edecek. Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, FIFA'nın transfer olan oyuncularla ilgili talimatnamesindeki kurallara göre bu 16 maçlık cezasına, farklı bir ligde oynayan takıma gitmesi halinde de çekecek.
"ÖNCEDEN VERİLEN CEZA YENİ FEDERASYON TARAFINDAN UYGULANMALIDIR"
FIFA'nın transfer regülasyonunun 12. maddesinde, "Transfer olan oyuncuya önceden verilen disiplin cezası yeni federasyon tarafından da uygulanmalıdır. Eski federasyon bu kararı yazılı bir şekilde futbolcunun bağlı olduğu yeni federasyona bildirmelidir" ifadeleri yer almaktadır.
Bu durumda Arda Turan, gelecek sezon hangi lige giderse gitsin, Medipol Başakşehir'de aldığı 16 maçlık cezasının kalan kısmını da tamamlamak zorunda kalacak.
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Kaynak: haberinburada
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