Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Arda Turan'a verilen tarihi ceza değişebilir!

ARDA TURAN'A VERİLEN TARİHİ CEZA DEĞİŞEBİLİR!

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezada değişikliğe gidebilir.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Arda Turan'a Verilen Tarihi Ceza Değişebilir!(10/10)6

PFDK tarafından 16 maçlık tarihi bir cezayla karşı karşıya kalan Arda Turan'ın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Nasıl ki PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk maddelerine uymadıysa, Tahkim Kurulu'nun da cezaların niteliğini değiştirme hakkı bulunuyor.

TAHKİM KURULU YENİ BİR KARAR VEREBİLİR

Tahkim Kurulu cezayı onayabilir ve niteliklerini değiştirerek yeni bir karar verebilir (Arttıramaz). Örneğin Tahkim Kurulu, PFDK'nın ayrı ayrı cezalandırdığı hakaret ve tehdit eylemlerini "Tek bir eylem" diyerek değerlendirerek indirime gidebilir.

Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a verilen bu cezanın ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Turan  A  Verilen  Tarihi  Ceza  Değişebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER