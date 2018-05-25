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Arda Turan'a 250 Bin Euro Ceza Kestiler!

ARDA TURAN'A 250 BİN EURO CEZA KESTİLER!

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören Arda Turan'a 250 bin euro para cezası kesti.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 15:30
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Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören, daha sonra PFDK'dan 16 maç ceza alan Arda Turan'a para cezası verdi.



Kulüp, dün Tahkim Kurulunun cezasını 10 maça indirdiği Arda Turan'a 250 bin euro para cezası kesti.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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