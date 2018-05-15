ARDA TURAN, BABASININ DURUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, babasının sağlık durumu ile ilgili, "Babam bugün taburcu oldu. Sağlığı çok şükür yerinde." paylaşımını yaptı.
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, babası Adnan Turan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
16 MAÇLIK CEZANIN ARDINDAN BABASININ RAHATSIZLIĞIYLA SARSILDI
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, PFDK'dan aldığı 16 maçlık cezanın ardından bir de babası Adnan Turan'ın rahatsızlığıyla sarsılmıştı.
"BABAM BUGÜN HASTANEDEN TABURCU OLDU"
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan babasının taburcu olduğunu açıklayan Arda, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:
"Babam bugün hastaneden taburcu oldu. Sağlığı çok şükür yerinde. Arayıp soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Yoğunluktan geri dönemediklerim kusuruma bakmasın lütfen. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim."
Kaynak: haberinburada
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