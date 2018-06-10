ARDA PARAYA KIYDI, EV DEĞERİNDEKİ HALISI GÖZ KAMAŞTIRDI
Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 4 aylık hamile olan eşi Aslıhan Turan ile Çubuklu'daki evlerinin dekorasyonu için kesenin ağzını açtı.
Evlerinin dekorasyonuyla bizzat ilgilenen çift, evdeki her detay için ince eleyip sık dokuyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çifti, son olarak 150 bin liraya Hereke halısı aldı. Avizelere de 50 bin lira ödedi. Aslıhan Turan'ın kardeşi, ressam Dilahan Doğan'ın yaptığı hat ve tablolar da ünlü çiftin evlerinin duvarını süslüyor.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Mart ayında aile arasında düzenlenen nikahla dünya evine giren Arda-Aslıhan Doğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin yakın zamanda gittikleri rutin kontrolünde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti.
Evlendikten sonra Çubuklu Vadi Evleri'nde oturmaya başlayan ikili yeni aşk yuvalarına aylık 25 bin lira kira veriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayram Tatlısına Küflü Ceviz Koyan Gıda Tacirleri Suçüstü Yakalandı
- Erdoğan Vadetti, Siyasetin Tek Gündemi Oldu! Peki Nedir Bu Millet Kıraathanesi?
- Akşener: Aşk Evliliği Yaptık, Kocam Benim İçin Evden Kaçtı
- Hakkari'yi Karıştıran Kavgada 1 Polis Yaralandı!
- Gaziomanpaşa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Maçı Bırakıp Tribünleri İzlediler! Dünyaca Ünlü Boksörün Maçında Seyirciler Birbirine Girdi
- Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
- Real Madrid, Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
- G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez
- Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı
DÜNYA HABERLERİ
- Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar