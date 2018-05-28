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Arda-Aslıhan Turan Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
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Arda-Aslıhan Turan Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

ARDA-ASLIHAN TURAN ÇİFTİNİN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Aslıhan Turan ile dünya evine giren Başakşehirli futbolcu Arda Turan, erkek bebek babası oluyor.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Arda-Aslıhan Turan Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu(7/10)3

Mart ayında aile arasında düzenlenen nikahla dünya evine giren Arda-Aslıhan Doğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin geçtiğimiz hafta gittikleri rutin kontrolünde bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Aslıhan Turan ile Arda Turan, Kasım ayında doğacak oğullarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırladı.

TALİHSİZ KAZA

Aslıhan Turan geçtiğimiz haftalarda pilates yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Turan'ın kaşına pilates demirinin düşmesi sonucu hastanelik oldu ve kaşına 18 dikiş atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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