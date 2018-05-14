ARDA, 16 MAÇLIK CEZADAN YIRTMANIN FORMÜLÜNÜ BULDU
Hakemi ittiği için 16 maç ceza alan Arda Turan, "hülle transfer" ile cezadan yırtabilir. Bu durumda Arda'nın, 9 ligden birine transfer olması gerekiyor.
Arda Turan, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında, Medipol Başakşehir'in Sivasspor ile karşılaştığı maçta, karıştığı olaylardan dolayı 16 maç ceza almıştı.
Medipol Başakşehir, bu cezaya itiraz edeceklerini açıklasa da, bu ceza, Arda Turan'ın önümüzdeki sezonda bir hayli maç kaçıracağı anlamına geliyor.
FIFA, bu tarz olaylarda 4 maçtan fazla ceza alan oyuncuların cezalarını hangi lige giderse gitsin geçerli kılıyor.
HÜLLE TRANSFERİYLE PROBLEM ÇÖZÜLEBİLİR
Yani Arda Turan, sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılsa bile gittiği herhangi bir ligde bu cezayı çekmek zorunda kalacak. Peki, Arda Turan'ın bu cezayı en az hasarla atlatmasının yolu ne? Eğer Arda Turan, bu cezayı en az hasarla atlatmak istiyorsa bunun tek yolu hülle transfer yapması.
BAZI LİGLER YAZIN BAŞLIYOR
Bundesliga, Premier Lig gibi önemli Avrupa ligleri son bulmuş olsa da bazı ligler yazın başlıyor. Norveç ve Finlandiya gibi soğuk iklimlerin hâkim olduğu ülkelerde ya da Kuzey Amerika ülkelerinde ligler bu yaz devam edecek.
Eğer Arda Turan bu bölgelerden FIFA'ya üye olan bir ülkenin ligine gider ve cezasını orada çekerse, önümüzdeki sezonun başından itibaren Medipol Başakşehir formasını terletebilir.
Arda Turan'ın cezasını çekebileceği bazı ligler şu şekilde:İsveç LigiNorveç LigiFinlandiya LigiAmerika LigiBrezilya LigiÇin LigiBelarus LigiAvustralya LigiYeni Zelanda Ligi
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Londra'da Konuşan Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Karar Talihsizlik, Reddediyoruz!
- Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı
- 6 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Babasına Bu Fotoğrafı Gönderdiler
- Havalimanındaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!
- 'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
Bu Haberle İlgili Yorumlar