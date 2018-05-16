ARAP DÜNYASI ORUCA TÜRKİYE'DEN BİR GÜN SONRA NİYETLENECEK!
Arap dünyası, Ramazan hilali çıplak gözle henüz görülmediği için Türkiye'den bir gün sonra yani Perşembe günü oruca niyetlenecek.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas, Ramazan ayına başlamak için hilali bekleyeceklerini açıkladı. Katar'da ise oruç Türkiye ile aynı gün başlayacak.
HİLALİ ÇIPLAK GÖZLE BEKLEME KARARI ALDILAR
Ramazan orucunun başlangıcı bu yıl Türkiye'de Avrupa'da ve ABD'de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kabul edilirken Arap dünyasında hilali bekleme kararı alındı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas bu akşam gelmesi beklenen mübarek Ramazan ayının habercisi hilali çıplak gözle bekleme kararı aldıklarını duyurdu.
ARAP DÜNYASI ORUCA NİYETLENMEYECEK
Böylelikle bu akşam İslam dünyasında Ramazan ayı başlangıcı noktasında gün farkı oluşmuş oldu. Yarından itibaren Türkiye, Avrupa ve ABD'de oruç tutulmaya başlanırken, Arap dünyası ve bazı Asya ülkeleri Ramazan ayı hilalinin gözle görülmesini bekleme kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
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