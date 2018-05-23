ARALARINDA TÜRKLER DE VAR! KADIN MAHKUMLARA 10 DAKİKADA İDAM
Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin eşlerinin yargılanması sürüyor. Bugüne kadar 16'sı Türk toplamda 40 kadına idam cezası verildi.
YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR
Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin eşlerinin yargılamaları sürüyor. Mahkemeler, kendileri de DEAŞ sempatizanı olan hatta bazı eylemlerde ellerine silah da almış olan kadınları hızla idam cezasına çarptırarak infaz ediyor.
FOTOĞRAF İNGİLİZ GAZETESİNDE YAYINLANDI
The Guardian gazetesi bu mahkemelerde çekilmiş ilk fotoğrafı yayınladı. DEAŞ'lı bir militanın eşi olan kadınlara idam kararının sadece 10 dakika süren duruşma sonucunda kararı verildiğini yazdı. Şimdiye kadar idam edilen DEAŞ'lı kadın sayısının ise 40'a ulaştığı belirtildi.
16'SI TÜRK UYRUKLU
Şubat ayında Bağdat'ta bir mahkeme, Türk uyruklu 16 kadını DEAŞ terör örgütüne katılma suçundan idama mahkum etmişti. Bağdat'taki merkez ceza mahkemesi yargıcı Abdül Settar el Birkdar, "Sanıkların DEAŞ unsurlarıyla evlendiklerini ve ögüt üyelerine lojistik destek ve terör eylemlerinde yardım sağladıklarını itiraf etttiklerini" söyledi.
Kaynak: haberinburada
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