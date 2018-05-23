Benzin Ve Motorinde Ötv İndiriminin Devlete Maliyeti 594 Milyon Lira
Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!
Eren Erdem: Mit Tır'ları İle İlgili Belgeleri Bülent Tezcan'dan Aldım
Cinnet Getiren Kadın Çocuklarını Öldürdü Sonra Da Cesetlerin Başında Polisi Bekledi
Kendisini Aldatan Eşinden Bir Şok Daha! 3 Milyonluk Evi Elden Gidiyor
Çalışmalar Hızlandı! İmar Affında Düğüm Çözülüyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liste Planı
Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader
Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler

ARALARINDA TÜRKLER DE VAR! KADIN MAHKUMLARA 10 DAKİKADA İDAM


Aralarında Türkler de var! Kadın mahkumlara 10 dakikada idam
Tarih : 23 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam(8/10)4

Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerin eşlerinin yargılanması sürüyor. Bugüne kadar 16'sı Türk toplamda 40 kadına idam cezası verildi.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin eşlerinin yargılamaları sürüyor. Mahkemeler, kendileri de DEAŞ sempatizanı olan hatta bazı eylemlerde ellerine silah da almış olan kadınları hızla idam cezasına çarptırarak infaz ediyor.

FOTOĞRAF İNGİLİZ GAZETESİNDE YAYINLANDI

The Guardian gazetesi bu mahkemelerde çekilmiş ilk fotoğrafı yayınladı. DEAŞ'lı bir militanın eşi olan kadınlara idam kararının sadece 10 dakika süren duruşma sonucunda kararı verildiğini yazdı. Şimdiye kadar idam edilen DEAŞ'lı kadın sayısının ise 40'a ulaştığı belirtildi.

16'SI TÜRK UYRUKLU

Şubat ayında Bağdat'ta bir mahkeme, Türk uyruklu 16 kadını DEAŞ terör örgütüne katılma suçundan idama mahkum etmişti. Bağdat'taki merkez ceza mahkemesi yargıcı Abdül Settar el Birkdar, "Sanıkların DEAŞ unsurlarıyla evlendiklerini ve ögüt üyelerine lojistik destek ve terör eylemlerinde yardım sağladıklarını itiraf etttiklerini" söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aralarında  Türkler  De  Var  Kadın  Mahkumlara  10  Dakikada  İdam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER