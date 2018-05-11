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Araçlarından inip çitaları fotoğraflamak isteyen aile kabus yaşadı

ARAÇLARINDAN İNİP ÇİTALARI FOTOĞRAFLAMAK İSTEYEN AİLE KABUS YAŞADI

Hollanda'da bulunan safari parkında fotoğraf çekmek için araçlarından inen çocuklu Fransız aile, çitaların saldırısına uğradı. O anlar başka bir aracın içindeki ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı(8/10)4

Hollanda'da bulunan Beekse Bergen isimli parkta beş kişilik bir aile, her tarafta ziyaretçilerin araçlarından inmemesi gerektiği ile ilgili uyarı levhalarının bulunduğu bölgede araçlarından indi. Aile, çalılık alana doğru ilerleyip güneşlenen çitaların fotoğraflarını çekmeye başladı.

SON ANDA KENDİLERİNİ ARABAYA ATTILAR

Dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitalar aniden ayağa kalkıp aileye doğru koşmaya başladı. Aile panik içinde arabasına geri koşarken küçük çocuğunu kucağında tutan kadın çitalara uzaklaşmaları için el hareketleri yapmaya başladı.

DİĞER ZİYARETÇİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Aile son anda otomobiline binmeyi başarırken dehşet içinde kalan bir başka ziyaretçi gurubu ise o anları görüntülemeyi başardı. Beekse Bergen Park'ın bir yetkilisi, ailenin sorumsuzca davrandığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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