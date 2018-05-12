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Araç Yüklü TIR Trafikte Tehlike Saçtı! O Anlar Kamerada

ARAÇ YÜKLÜ TIR TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI! O ANLAR KAMERADA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski araçların yüklü olduğu TIR tehlike saçtı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı

Tarih : 12 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Araç Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı! O Anlar Kamerada(6/10)2

Bursa-İzmir kara yolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR'ı kullanan sürücü, trafiği tehlikeye sokarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

ESKİ ARAÇLARI TIR'IN KASASINA SADECE İP İLE BAĞLAMIŞ

TIR'ın kasasına eski araçları yükleyen TIR sürücüsü bu kadarına da pes dedirtti. TIR'ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlı eski otomobiller, peşinden gelen araçları tehlikeye düşürdü.

KAMERA KAYITTAYDI

Faciaya davetiye çıkaran o anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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