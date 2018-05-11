ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! KARAYOLU GEÇİŞ CEZALARINI İNDİRECEK YASA TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU!
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Kaynak: haberinburada
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