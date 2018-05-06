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Araç sahipleri müjde! Borçlara yapılandırma geliyor

ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! BORÇLARA YAPILANDIRMA GELİYOR

OGS ve HGS üzerinden kesilen cezalara yapılandırma geliyor. Ulaştırma Bakanı Arslan, kesilen 900 milyon lira tutarındaki ceza için TBMM'ye tasarı sunduklarını söyledi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Araç Sahipleri Müjde! Borçlara Yapılandırma Geliyor(5/10)1

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'yle (HGS) ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını söyledi.

"900 MİLYON LİRALIK CEZA YAPILANDIRILACAK"

Arslan, "Cezai rakamlar 900 milyon lira civarında. TBMM'ye gelen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, bu cezai müeyyideyi kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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